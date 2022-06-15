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Yaşlı adam durakta ölü bulundu

Antalya’nın Serik ilçesinde, gece yarısı dışarı çıkan yaşlı adam durakta ölü bulundu.

Asayiş 15.06.2022, 10:09
Yaşlı adam durakta ölü bulundu

Antalya’nın Serik ilçesinde, gece yarısı dışarı çıkan yaşlı adam durakta ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Serik’in Çınaraltı meydanında gece 01.00 sıralarında meydana geldi. Mesut Kuş, ziyaret ettiği arkadaşlarıyla birlikte sohbet ettikten sonra kendini iyi hissetmediğini ve evine gitmek istediğini söyledi. Bu esnada fenalaşan Kuş’un, dinlenmek için oturduğu durakta hareketsiz olduğunu gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Kuş’un cenazesi savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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