Yaşı adam evinde ölü bulundu

Zonguldak’ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeirmeni beldesinde yaşlı adam yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Çaydeğirmeni beldesi Köprübaşı Caddesi’nde ikamet eden Siyamı Gebedek’in (84) yurt dışında yaşayan yakınları, emniyeti arayarak yaşlı adamdan bir haftadır haber alamadıklarını söyledi. Bunun üzerine irtibata geçilen jandarma ekipleri, belirtilen adrese gittiklerinde yaşlı adamın cesedi ile karşılaştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Siyami Gebedek’in yaklaşık bir hafta evvel vefat ettiğini belirledi. Yaşlı adamın cenazesi otopsi için hastaneye kaldırılırken, jandarma olayla ilgili çok yönlü inceleme başlattı.