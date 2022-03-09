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Yaşar İpek ile Seren Serengil’in ’tehdit’ davasının görülmesine devam edildi

Yaşar İpek’in eski eşi Seren Serengil’i, Sisi lakaplı sosyal medya fenomeni ve program sunucusu Seyhan Soylu’nun evinde tehdit edilmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada savunma yapan sanık Yaşar İpek suçlamaları kabul etmeyerek “Yemin ederim başkası olsa katil olarak karşınıza gelirdi. Bunlar öyle insanlar” dedi.

Asayiş 09.03.2022, 12:12
Yaşar İpek ile Seren Serengil’in ’tehdit’ davasının görülmesine devam edildi

Yaşar İpek’in eski eşi Seren Serengil’i, Sisi lakaplı sosyal medya fenomeni ve program sunucusu Seyhan Soylu’nun evinde tehdit edilmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada savunma yapan sanık Yaşar İpek suçlamaları kabul etmeyerek “Yemin ederim başkası olsa katil olarak karşınıza gelirdi. Bunlar öyle insanlar” dedi.

Yeşilköy’de 5 Mayıs 2020’de sanatçı Seren Serengil arkadaşı Sisi lakaplı sosyal medya fenomeni ve program sunucusu Seyhan Soylu’nun evindeyken o dönemde boşanma aşamasında olduğu eşi sanatçı Yaşar İpek olayın yaşandığı yere gelmişti. Yaşar İpek burada Soylu ve Serengil’e hakaret edip tehditte bulunmuştu. Yaşananların ardından Soylu ve Serengil, Yaşar İpek hakkında şikayetçi olmuştu.

Olaya ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Bakırköy 55. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Yaşar İpek ile taraf avukatları katıldı.

Savunması sorulan sanık Yaşar İpek “Müşteki Seren Serengil ile olay tarihinde boşanma aşamasındaydım. Takıntılı ve hasta bir insan, benden vazgeçemiyordu. Bu durumu anlayınca evi terk ettim. 41 yaşındayım. Kimseye bugüne kadar tokat atmışlığım yok. Onunla evlenmekle hata yaptım. Baktım ki canavar, boşandım. Seyhan Soylu denilen eş cinsel, yok ben onunlaymışım, yok ölmüş babamla ilişki yaşamış neler söylediler. Seyhan Soylu annemle babama sosyal medya hesabından küfür etti. Kendilerini yerlerden yerlere attılar. Şeytan fikirliler. Ben olay günü bu durumu konuşmak için erkek kardeşim ve damadımızla Seyhan Soylu’nun evinin önüne gittim. Seren o evde yoktu. Zaten onunla konuşmak isteseydim onun evine giderdim. Elimde silah yoktu. Gitmeden önce Bakırköy İlçe Müdürü Cihat Müdürü aradım. Seyhan Soylu’ya ‘gel bakalım konuşalım ölmüş babamla derdin ne’ dedim. Anneme de önceden hakaret etmişti. Seyhan Soylu pencereden imdat diye bağırdı. Polisler geldi. Zaten onları ben aramıştım. Hakaret ve tehdit içeren sözler söylemedim. Zaten konu Seren değildi. Karakola gittik. Müdür buna kızdı ‘niye sataşıyorsun’ dedi. Seyhan Soylu cazgırlık yaptığı için konuşmayı yapamadım. Suçlamayı kabul etmiyorum. Yemin ederim başkası katil olarak gelirdi karşınıza bunlar öyle insanlar” dedi.

Sanık avukatı Pınar Kaya ise “Seren Serengil’in olayla hiçbir ilgisi yoktur. Olaya tanık olmamasına rağmen Seyhan Soylu tarafından kendisine verilen ifadeleri alarak savcılığa şikayette bulunmuştur. Müvekkilimin beraatını istiyorum” dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, müşteki Seren Serengil hakkında zorla getirme emri düzenlenmesine karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede olayın yaşandığı dönemde Yaşar İpek ile Seren Serengil’in boşanma aşamasında oldukları belirtilmişti. İddianamede 5 Mayıs 2020’de Seren Serengil arkadaşı Seyhan Soylu’nun Yeşilköy’deki evinde olduğu ve Yaşar İpek’in adrese gelerek “İkinizin g yiyorsa aşağıya gelin. Sizin ikinizi de delik deşik edeceğim” şeklinde hakaret ve tehditte bulunduğu aktarılmıştı. İddianamede Yaşar İpek’in ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından 9 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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