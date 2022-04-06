Yaşar İpek ile Seren Serengil’in "tehdit" davasının görülmesine devam edildi

Yaşar İpek’in eski eşi Seren Serengil’i "Sisi" lakaplı sosyal medya fenomeni ve program sunucusu Seyhan Soylu’nun evinde tehdit edilmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme ara kararında Yaşar İpek’in Seyhan Soylu’ya yönelik benzer eylemlerden yargılandığı dosya ile bu dava dosyasının birleştirilmesine karar verdi.

Yeşilköy’de 5 Mayıs 2020’de sanatçı Seren Serengil arkadaşı Sisi lakaplı sosyal medya fenomeni ve program sunucusu Seyhan Soylu’nun evindeyken o dönemde boşanma aşamasında olduğu eşi sanatçı Yaşar İpek olayın yaşandığı yere gelmişti. Yaşar İpek burada Soylu ve Serengil’e hakaret edip tehditte bulunmuştu. Yaşananların ardından Soylu ve Serengil, Yaşar İpek hakkında şikayetçi olmuştu. Olaya ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Bakırköy 55. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada Seren Serengil ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada beyanda bulunan Seren Serengil, olay tarihinde sanık Yaşar İpek ile boşanma aşamasında olduğunu söyleyerek, “Boşanma sürecimiz devam ederken ve ben hamile iken sanık eve gelip hakaret ve tehditte bulunuyordu. Ben olay günü Seyhan Soylu’nun evine giderken sosyal medya hesabımdan video çekmiştim. Eve yaklaştığımda kapının önündeyken Seyhan Soylu beni aradı. Sanığın evinin önünde olduğunu, yanında başka kişiler olduğunu ve arabadan inmemem gerektiğini söyledi. Ben araçtan inmeyerek aracı göremeyecekleri yakınlarda bir yere park ettim. Sanık Yaşar’ın yanında ablasının kocası vardı ve elinde silah vardı. Sanık Yaşar İpek Seyhan’ı aradı ve küfür ederek "Aşağı inin ikinizi de delik deşik edeceğim" şeklinde sözler söyledi, başka sözler de söyledi. Ben yakındaydım tüm sözleri duydum. Sanık takıntılı ve vazgeçmeyen birisiydi. Seyhan polis çağırdı ben Seyhan’ın evine girdim ondan sonra” dedi.

Müşteki beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Yaşar İpek’in Bakırköy 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde Seyhan Soylu’ya yönelik benzer eylemlerden yargılandığı dava dosyası ile bu dosyanın birleştirilmesine karar verdi. Yargılama Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edecek.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede olayın yaşandığı dönemde Yaşar İpek ile Seren Serengil’in boşanma aşamasında oldukları belirtilmişti. İddianamede 5 Mayıs 2020’de Seren Serengil arkadaşı Seyhan Soylu’nun Yeşilköy’deki evinde olduğu ve Yaşar İpek’in adrese gelerek “İkinizin g yiyorsa aşağıya gelin. Sizin ikinizi de delik deşik edeceğim” şeklinde hakaret ve tehditte bulunduğu aktarılmıştı. İddianamede Yaşar İpek’in ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından 9 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.