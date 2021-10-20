Yaşamla ölüm arasında asılı kaldı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir site inşaatından düşen işçi taktığı emniyet halatı sayesinde hayata tutunmayı başardı. İnşaatta asılı kalan işçiyi diğer işçiler kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Cemalpaşa Mahallesi Adalet Caddesi üzerinde 10 katlı bir site inşaatında çalışan ismi öğrenilemeyen işçi, çalışırken aniden inşaattan düştü. Belinde emniyet halatı takılı olan işçi bu sayede yere düşmekten kurtularak apartmanın dördüncü kat seviyesinde asılı kaldı. Bağırarak yardım isteyen işçinin imdadına inşaatta çalışan diğer işçiler yetişti. Dördüncü katta bulunan pencereye gelen diğer işçiler düşen işçinin emniyet halatını çekerek onu pencereden içeri almayı başardılar.

Şokta olan ve ölümden taktığı emniyet halatı sayesinde kurtulan işçi ise uzun süre kendine gelemedi.