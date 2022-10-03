Yaşalı adamın cansız bedeni zeytinlikte su kuyusunda bulundu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde damadının evde bulamayarak aramaya çıktığı Mehmet Güzel’in (83) cansız bedeni zeytinlikteki su kuyusunda bulundu.

Mehmet Güzel’in, tulumbaya su gelmemesi üzerine tulumbanın ağzını temizlemek amacıyla su kuyusuna girmiş olabileceği belirtildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi tarafından kuyudan çıkarılan yaşlı adamın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olay Uzunkale Mahallesi Güzelli Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet Güzel’in damadının sabah yemek getirdiği kayınpederini evde bulamaması üzerine ortaya çıktı. Kayınpederini telefonla aramasına rağmen ulaşamayan damadı, evin yakınlarında bulunan zeytinliğe geldiğinde su kuyusunun yanında ayakkabı ve kıyafetlerini buldu. Muhtar ve diğer yakınlarına telefonla haber verirken, durum savcılığa bildirildi. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat itfaiye birimine bağlı ekipler, yaşlı adamın su kuyusunda cansız bedeniyle karşılaştı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekipleri, Olay Yeri İnceleme, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin gelmesinin ardından Mehmet Güzel’in cansız bedeni itfaiye görevlileri tarafından su kuyusundan çıkarıldı. Yapılan incelemelerin ardından cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.