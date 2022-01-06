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“Yasaklı ırk” köpekleri terk edenler 30 bin TL ödeyecek

“Yasaklı ırk” diye belirlenen köpekler için son kısırlaştırma tarihi 14 Ocak 2022 olarak belirlendi. ’Hayvanları Koruma Kanunu’na göre bu hayvanlar, veteriner kliniklerinde kısırlaştırılacak ve mikroçip takılacak. Bu kurala uymayanlara 11 bin, hayvanları sokağa terk edenlere ise 30 bin lira idari para cezası kesilecek.

Asayiş 06.01.2022, 16:35
“Yasaklı ırk” köpekleri terk edenler 30 bin TL ödeyecek

“Yasaklı ırk” diye belirlenen köpekler için son kısırlaştırma tarihi 14 Ocak 2022 olarak belirlendi. ’Hayvanları Koruma Kanunu’na göre bu hayvanlar, veteriner kliniklerinde kısırlaştırılacak ve mikroçip takılacak. Bu kurala uymayanlara 11 bin, hayvanları sokağa terk edenlere ise 30 bin lira idari para cezası kesilecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesi yasaklı ırk köpek bulunduran hayvan sahiplerine destek olmak amacıyla kısırlaştırma ve mikroçip takma işlemini ücretsiz yapacak. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ali Tulumen, ’yasaklı ırk’ diye tabir edilen köpeklere çıkan yasa gereği kısırlaştırma ve mikroçip takma işlemi yapılması için son tarihin 14 Ocak olduğunu hatırlattı. Tulumen, ’Hayvanları Koruma Kanunu’na göre son tarihi geçirip, kurallara uymayanlara 11 bin, hayvanları sokağa terk edenlere ise 30 bin lira idari para cezası kesileceğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 14 Temmuz’da aldığı karar sonrası 5199 sayılı Yasa’da değişikliğe gidilerek önceden beslenmesi yasak olan ‘pitbull terrier, japanese tosa, dogo argentino, fila brasilerio’ cinsi köpeklerin 14 Ocak 2022’ye kadar kısırlaştırılıp mikroçip taktırılması şartıyla sahiplenilebileceğini duyurdu. Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ali Tulumen, bu köpek türlerini besleyen sahiplerine sürenin dolmasına kısa bir süre kaldığını hatırlatarak, bir an önce köpeklerini kısırlaştırıp onlara çip taktırmaları konusunda uyarıda bulundu.

Son tarihi kaçırmayın

Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü tarafından bu işlemlerin ücretsiz yapılacağını söyleyen Daire Başkanı Tulumen, "Tehlikeli ırk diye belirlenen köpekler için son kısırlaştırma tarihi 14 Ocak 2022 olarak belirlendi. ’Hayvanları Koruma Kanunu’na göre bu hayvanlar, veteriner kliniklerinde kısırlaştırılacak ve mikroçip takılacak. Bu kurala uymayanlara 11 bin, hayvanları sokağa terk edenlere ise 30 bin lira idari para cezası kesilecek. Biz de Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak hayvan severlere destek olmak amacıyla bu işlemleri ücretsiz yapacağız. 13 Ocak tarihine kadar hayvan sahiplerimiz belediyemize başvurup kısırlaştırma ve çip taktırma işlemlerini yaptırabilirler. Onlarla bir ömür geçirmek koşuluyla yuvalarını açan tüm hayvan severlerimizin her koşulda yanlarındayız" dedi.

Belediyeye ait Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 70’i yasaklı köpek olmak üzere toplam 1850 hayvan misafir edildiğini söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise "Merkezde şu anda 93 yasaklı ırk hayvanın bakımını en güzel şekilde yapıyoruz. Yeni gelecekler için de 88 gözlü bir bölüm yapma hazırlığındayız. Kent genelinde sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili önlemler kapsamında denetimlerimiz ve çalışmalarımız sürecek" ifadelerini kullandı.

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