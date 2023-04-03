Yasak aşk cinayetine 3 tutuklama

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde kendisine boşanma davası açan eşinin sevgilisini bıçaklayarak öldürmek suçundan adliyeye sevk edilen şahıs ile ona yardım eden 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çaycuma ilçesine bağlı Ahatlı köyünde meydana gelen olayda Neriman K., eşi Mustafa K.’ya boşanma davası açarak kardeşinin evine yerleşti. Daha sonra eşi Neriman K.’nin sevgilisi olduğu iddia edilen Yaşar Esen ile birlikte yaşadığını öğrenen koca, yanına 3 kişiyi alarak evi bastı. Camdan eve giren Mustafa K. ve yanındakiler, Yaşar Esen’i üç yerinden bıçakladı. Esen kanlar içerisinde kalırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Esen’in hayatını kaybettiği belirlendi. Karabük’e kaçtığı tespit edilen Mustafa K. ile Umut K., Soner K. ve Umut Ç. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Soner K. ve Doğuş K. savcılıkça serbest bırakıldı. Mustafa K., Umut K. ve Umut Ç. ise nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anlattıkları kan dondurdu

Sahura kalktığı vakit kapının çaldığını söyleyen Neriman K., ifadesinde Mustafa ve çocuklarının seslendiğini duyunca "Buradan gidin, jandarmayı aradım. Birazdan gelirler" dediğini söyledi. Bu sırada Mustafa K.’nın camı kırarak içeri girdiğini anlatan Neriman K., "Mustafa o sırada camı kırdı içeri girdi, çocuklar da kapıdan içeri girdi. Mustafa çocukların hepsinin eline bıçak vermiş. Yaşar da o esnada yatak odasından bıçağını almaya gitmişti. Yaşar’ın üstüne çullandılar. Sopayla dövüyorlardı. Çıkan arbedede Yaşar göğsüne aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde kaldı. Sonra hepsi evden çıkarak kaçtı" dedi.

Şüpheli Mustafa K. ise ifadesinde olayı inkar ederek, "Ben Karabük’teydim. Olaydan haberim yok, çocuklar yapmış. Çocuklar beni aradı ’Kozcağız’a bizi almaya gel’ diye. Ben de kalkıp Kozcağız’a gittim" dedi.

Mustafa K.’nın sağ elinde bulunan cam kesikleri dikkatlerden kaçmadı. Soner K.’nın ölen Yaşar Eser tarafından bacağından yaralandığı belirtilirken, Doğuş K.’nın olay saatinde başka bir yerde olduğu kamera kayıtlarından tespit edildi.