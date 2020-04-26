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Yasağı delip alkollü araç kullandı, ceza yeyince de hırsını gazetecilerden çıkardı

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ DEVAM ETTİĞİ DENİZLİ'DE POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMAYARAK KAÇAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜYÜ POLİS SIKI TAKİBİ SONRASI KAÇTIĞI EVİNDE YAKALADI.

Yasağı delip alkollü araç kullandı, ceza yeyince de hırsını gazetecilerden çıkardı

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ DEVAM ETTİĞİ DENİZLİ'DE POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMAYARAK KAÇAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜYÜ POLİS SIKI TAKİBİ SONRASI KAÇTIĞI EVİNDE YAKALADI.

26 Nisan 2020 Pazar 11:54
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Yasağı delip alkollü araç kullandı, ceza yeyince de hırsını gazetecilerden çıkardı

Sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği Denizli’de polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücüyü polis sıkı takibi sonrası kaçtığı evinde yakaladı. Girdiği evden çıkarılan ve kısıtlama kararı başta olmak üzere 3 bin 150 TL para cezası ise alkollü şekilde araç kullanma gibi çeşitli suçlardan ceza yazılan şahıs hırsını ise kendisini görüntüleyen İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerinden çıkardı. Muhabirlere küfür ve hakaret eden şahsı polis sakinleştirdi.

Olay, Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlama kararı kapsamında polis ekipleri kent genelinde ’görevli yazısı’ bulunmayan araçları durdurarak kontrol ettiği sırada 20 SS 686 plakalı otomobili durdurularak kontrol etmek istendi. S.M. isimli şahıs polis kontrol noktasına görünce ekiplerin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Peşine çok sayıda polis ekibini takan S.M., isimli şahıs ara sokaklardan kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı. Şahsın peşini bırakmayan ekipler şüphelinin Mehmetçik Mahallesi 2597 Sokak üzerinde bir akrabasının evine girdiğini belirledi. Girdiği apartman dairesinden çıkarılan ve alkollü olduğu belirlenen şahıs zorluk çıkarıp, polise mukavemet göstermek isteyince bölgeye çok sayıda takviye ekip istendi. Bölgeye gelen ekipler şahsa kısıtlama kararını delip dışarı çıkmak ve alkollü bir şekilde araç kullanmak suçundan ceza yazdı. Şüpheli şahıs yaşananların acısını ise olayı görüntüleyen İHA muhabirlerinden çıkardı. İHA ekibine küfür ve hakaretler eden S.M.’yi polis güçlükle sakinleştirirken, cezai işlemin ardından şüpheli tekrar akrabasının evine gönderildi.

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