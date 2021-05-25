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Yasadışı kenevir yetiştiricilerine yönelik operasyon

Eskişehir’de yasadışı kenevir yetiştiricilerine yönelik 12 adrese düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Asayiş 25.05.2021, 15:14
Yasadışı kenevir yetiştiricilerine yönelik operasyon

Eskişehir’de yasadışı kenevir yetiştiricilerine yönelik 12 adrese düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yasadışı kenevir yetiştiriciliği ile ilgili 61 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Eskişehir’de de operasyonlar düzenlendi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden oluşan 90 personelin katılımıyla kentin merkez mahallelerinde kenevir yetiştirildiğine ilişkin tespitleri yapılarak 12 adrese bu sabah 06:30 da operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 2 kilo 279 gram esrar maddesi, 72 kök Hint keneviri, 3 adet hassas terazi, çok sayıda kenevir yetiştirmekte kullanılan düzenek ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 6 şahıstan 4’ü hakkında uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak suçları kapsamında yasal işlem yapılarak serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler B.A. ve S.K. haklarında ise, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi suçları kapsamında işlem yapılarak Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilmek üzere gözaltına alındılar.
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