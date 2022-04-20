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Yasadışı kenevir üreten eve jandarma baskını
Manisa’nın Akhisar ilçesinde balkonunda kenevir yetiştirilen bir eve yapılan baskında 161 kök kenevir ele geçirilirken 1 kişi de gözaltına alındı.
Asayiş 20.04.2022, 09:26
Manisa’nın Akhisar ilçesinde balkonunda kenevir yetiştirilen bir eve yapılan baskında 161 kök kenevir ele geçirilirken 1 kişi de gözaltına alındı.
Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Akselendi Mahallesi’nde A.K. isimli şahsa ait evin balkonunda kenevir yetiştirildiği istihbaratı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Eve yapılan baskında balkonda saksı içerisinde bulunan 161 kök kenevire el konulurken, A.K. de gözaltına alındı.
Karakola götürülen şüphelinin ifadesinin alınmasına devam ediliyor.