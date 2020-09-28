Yasadışı bahis sitelerine Türkiye’den erişim engeli

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı KOM şube ekiplerinin, siber suçlarla mücadele kapsamında tespit ettiği yurtdışı kaynaklı 33 yasadışı bahis sitesine, erişim engeli getirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube ekipleri, siber suçlarla mücadele kapsamında 01-25 Eylül 2020 tarihleri arasında yaptıkları araştırmada Türkiye’den erişim sağlanabilen ve yasadışı yayın yapan 33 bahis sitesi tespit etti.

Bu internet sitelerinin herkesin erişebileceği şekilde yurtiçi ve yurtdışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı, sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının oynanmasına imkan sağladığının tespit edilmesi üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile koordine sağlanarak, 33 internet sitesine Türkiye’den erişimin engellenmesi sağlandı.