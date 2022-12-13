Yasadışı bahis çetesine operasyon: 27 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma neticesinde, yasa dışı bahis paralarını çeşitli yöntemlerle farklı kişiler ve kurumlara nakletme faaliyetleri yürüterek haksız kazanç sağladığı anlaşılan suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 27 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma neticesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne gelen ihbarlar sonucu İstanbul’da farklı bankalara ait ATM’lerden cep bank ve QR kod yöntemleri ile yasa dışı bahis paraları çeken ve bu paraları çeşitli yöntemlerle farklı kişiler ve kurumlara nakletme faaliyetleri yürüterek haksız kazanç sağladığı anlaşılan suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde delillerin toplanması ve 34 şüphelinin yakalanması amacıyla Esenyurt, Bağcılar, Kağıthane, Bahçelievler, Üsküdar, Fatih, Beylikdüzü, Arnavutköy, Sultangazi, Zeytinburnu ve Eyüp ilçelerindeki farklı adreslere yönelik olarak operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 27 kişi yakalanarak gözaltına alındı.