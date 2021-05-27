Yaşadığı cinnet sonrası öldürdüğü kardeşi ile birlikte toprağa verildi

Bursa’da, aynı evde tartışan ağabey, kardeşini vurarak öldürdü, ardından ise intihar etti. İki kardeş, memleketleri Ordu’nun Fatsa ilçesinde toprağa verildi.

Olay, Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Barış Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şizofreni hastası olduğu iddia edilen 57 yaşındaki Hasan Ateşli, anksiyete hastası olduğu ileri sürülen 53 yaşındaki kardeşi İbrahim Ateşli ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan Ateşli, kendisine ait ruhsatlı tabanca ile kardeşini vurarak öldürdü, ardından ise aynı silahla kendisine ateş ederek intihar etti.

Yaşanan olay sonrası ağabey ile kardeşin cenazeleri, memleketleri Ordu’nun Fatsa ilçesine gönderildi. Uzun süredir Bursa’da yaşadıkları öğrenilen ağabey ile kardeş, Orta Büyük Cami’de kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.