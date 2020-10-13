Yasa dışı sanal bahis sitelerinin yıllık hacmi 50 milyar dolar!

Yasa dışı bahis ve kumar çeteleri işsiz ve çaresiz insanları bulup bu kişiler adına yüzbinlerce hesap açıyor. Vatandaşlardan bu hesaplara para yatırması isteniyor. Sonrasında ise yıkım başlıyor. Yasa dışı bahis ve kumar çeteleri 50 milyar doları kontrol ediyor.

Bahis ve kumar baronu Yaşam Ayavefe

Kumar baronu Yaşam Ayavefe yuvaları yıkan kirli sektörde ‘en bilgili en hızlı’ diye biliniyor. Yasa dışı bahis baronu Yaşam Ayavefe, kaçak bahis ve kumar oynatmaya 2006'da birkaç arkadaşı ile birlikte Adana'da başladı.

Kumar baronu Yaşam Ayavefe’nin yasa dışı bahis sitelerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ukrayna, İstanbul, Adana, Mersin ve Ankara'da Call Center’ları yani çağrı merkezleri bulunuyor.

Sadece kumar baronu Yaşam Ayavefe'nin yasa dışı bahiste kumardan elde ettiği para yıllık bir buçuk milyar dolar. Diğer kumar baronları ile birlikte yasa dışı kumar ve bahis siteleri yıllık 50 milyar doları kontrol ediyor.

tv100 ekibi hesap açılan mağdurlardan birini buldu

Kaçak bahis çeteleri çaresiz ve işsiz insanları buluyor. Bunların adına hesap açıyor. Telefon numaraları alıyor. İnsanların bu hesap numaralarına para yatırmaları sağlanıyor. Bu hesap numaraları sayesinde para transferi yapılıyor.

tv100 ekibi hesap açılan mağdurlardan biri olan Burcu B.'ye ulaştı. Burcu B. isimli kadın şunları anlattı; "Benim böyle bir organizasyondan haberim yok 3 tane Banka kartım var ve arkadaşlarım kullanıyor. Onlara ulaşmaya çalışıyorum. Kıbrıs'a en son 1 yıl önce gittim. Öyle bir para transferi asla yapmadım. Bunu yapanlardan şikayetçi olacağım. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuracağım."

Kaçak bahis ve kumar çeteleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve oraya yakın olduğu için Mersin'de üstlenmiş durumda.

Kaçak bahis siteleri betmatik ve tipobet365'in arkasındaki isim Yaşam Ayavefe

Kaçak Kumar ve bahis sitesi betmatik ve tipobet365 dünyanın her yerinde oynanan müsabakalar ile ilgili bahis düzenliyor. Bu kaçak bahis ve kumar sitelerinin arkasındaki isim ise kumar baronu Yaşam Ayavefe.

Yaşam Ayavefe, 2009 da düzenlenen büyük kumar operasyonunda suç ortakları ile birlikte yakalandı. 16 yıl hapse mahkum edildi. Ancak kumar baronunun dosyası hala İstinaf mahkemesinin önünde.

Yaşam Ayavefe boş durmadı

İddialara göre Yaşam Ayavefe bu süreçte boş durmadı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığı edindi. Adadaki Zeus Oteli ve casinosunu 12 milyon Euro'ya satın aldı.

Daha sonra da tam 14 milyon Euro'ya Girne'deki bir arazi ile Oscar Oteli'n ve casinosunun sahibi oldu. Yasa dışı bahis ve kumardan elde ettiği parayla sayısız gayrimenkul ve inşaat yatırımı yaptı. İddiaya göre Yaşam Ayavefe bir emlak ve müteahhitlik şirketinin sahibi olan ortağı Ertuğ Dilaver'i paravan olarak kullanarak parayı aklıyor.

Milyonları bu şirketler üzerinden aklıyor

Dijital para piyasasının da bir numaralı ismi olan Yaşam Ayavefe'nin kara para aklama trafiğinde kullandığı şirketlerden bazıları ise şunlar; Milaya Capital Limited Şirketi, Skull Head Emlak Limited Şirketi, Oxotech Limited Şirketi, MNM Holding Limited Şirketi, Pinoroza Enterprises Limited Şirketi, Selin Turizm Limited Şirketi.

Yaşam Ayavefe bir tabeladan ibaret bu şirketler aracılığı ile yasa dışı bahis ve kumardan elde ettiği milyonları aklıyor.

Türkiye'de başlayan Handikap Operasyonu ile birlikte Yaşam Ayavefe de köşeye sıkıştı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığından atıldı. Kumar baronu Yaşam Ayavefe şu anda Londra, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi arasında mekik dokuyan bir kaçak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de yasadışı yollardan girip çıktığı biliniyor.

SÜLEYMAN SOYLU AÇIKLAMIŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yasa dışı bahis konusunda Kıbrıs’ta oluşan bir mafya olduğunu söyledi. Soylu, 2019'un aralık ayında CNN Türk'te katıldığı Hafta Sonu Özel programında yasadışı bahis konusuna değinerek, illegal bahsin boyutunun 50 milyar lira olduğunu söyledi. Soylu,“Kıbrıs’ta oluşan bir mafya” bulunduğunu söyledi. Soylu, "Bu, aile kavramını, ticaret kavramını, evlilik kavramını ortadan kaldırıyor. Bu yılı başarılı geçirdiğimizi düşünüyorum. Özellikle Kıbrıs'ta oluşan bir mafya var. Bu konuda ciddi ataklar yaptık. 2020 yılı elimizdeki verileri daha iyi değerlendireceğimiz bir yıl olacak" dedi.

(Kaynak: tv100)