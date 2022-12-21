Yasa dışı ilaç satan 5 sağlık görevlisi gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yasa dışı ilaç sattıkları tespit edilen 5 sağlık görevlisi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, içlerinde hemşire ve eczacı kalfalarının da bulunduğu şahıslar hakkında yapılan teknik çalışma sonucunda yatalak ve kronik hastaların haberi olmadan onların adına reçeteler düzenledikleri ve bu reçeteleri SGK’ya fatura ederek, ilaçları yasalmış gibi el altından sattıklarını tespit etti. Şüphelilerin özellikle hedef olarak seçtiği kişilerin yaşlı ve yatalak hastalar olduğu, bu bağlamda kendisine yazılan reçeteyi sistem üzerinden takip edemeyecek hastaları seçtikleri veya çok miktarda ilaç kullanması gereken kronik hastalar olduğu belirlendi. Yürütülen çalışmalar doğrultusunda 5 şahsa yönelik 21 Aralık’ta eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. Operasyonda 5 şahıs gözaltına alınırken, bir şüpheliye ait eczanede çok sayıda bu yöntemle elde edilmiş ilaç ele geçirildi.