Yasa dışı hayvan ticaretine jandarma engeli

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi’nin Sancaktepe’de hayvan kaçakçılığı yapılan eve düzenlediği operasyonda çok sayıda hayvan ele geçirilirken, yakalanan şüpheliye 99 bin 400 TL para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçlarla mücadele etmek üzere oluşturulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Sancaktepe’de H.Ö. isimli şahsın evinde yasa dışı yollarla ülkeye sokularak satılmayı bekleyen hayvanlar olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma ekiplerince eve düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla ülkeye sokulmuş olan 30 cm uzunluğunda savanlar monitör cinsi kertenkele, 2 adet 50 cm uzunluğunda Mısır yılanı, 2 adet 150 cm uzunluğunda boa yılanı, 1 adet sarı renkli yavru gecko, 1 adet 30 cm uzunluğunda piton yılanı, 1 adet akrep, 1 adet 30 cm uzunluğunda Meksika cinsi siyah kral yılanı, 12 adet yavru tarantula cinsi sürüngen ele geçirildi. Ele geçirilen hayvanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Hayvan kaçakçılığı yapan H.Ö.’ye ise 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu’nun 18 ve 19’uncu maddeleri gereğince 17 bin 400 TL idari para cezası, 5607 Sayılı Kaçakçılık ile Mücadele Kanunu’nun 3’üncü maddesi gereğince 82 bin TL adli para cezası olmak üzere toplam 99 bin 400 TL para cezası uygulandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçlarla mücadele kapsamında faaliyetlerini Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Milli Parklar Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, ilçe belediye başkanlıkları ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak yürütüyor. Öte yandan vatandaşlar, çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçilmesinde İçişleri Bakanlığınca geliştirilen Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamasının yanı sıra 112 Acil Çağrı Merkezi’ni de arayabiliyor.