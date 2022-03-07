Yasa dışı bahse aracılık eden 3 kişi yakalandı

Düzce’de yasa dışı bahis organizasyonlarında para nakline aracılık eden 3 kişi, yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, yasa dışı bahis organizasyonlarında para nakline aracılık eden 3 şahıs yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve dokümanlara el konuldu. İfadelerinin ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.