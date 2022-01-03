Yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheli serbest

Kütahya’da, yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheli, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kütahya merkezli İstanbul ve Eskişehir’de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda polis, 20 aylık teknik ve fiziki çalışma yürütmüş, suç örgütünün toplam işlem hacminin ise yaklaşık 47 milyon lira olduğunu ortaya çıkarmıştı. Yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla 30 Aralık 2021 günü gözaltına alınan 17 şüpheliden işlemleri tamamlanan 13’ü polisteki ifadelerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti. 13 şüpheli mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü açıklandı.