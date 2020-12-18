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Yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı
Zonguldak’ta internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Asayiş 18.12.2020, 16:23
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Zonguldak’ta internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, yasa dışı yollarla bahis oynatarak haksız gelir elde ettikleri gerekçesi ile 2 şüpheli için operasyon başlattı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız gelir elde ettikleri tespit edilen M.S. ve A.G.’yi yakalayarak gözaltına aldı. İfadesi alınan şüpheliler işlemlerinin ardından ekipler tarafından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. A.G. ve M.S., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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