Yasa dışı avcılık yapan 23 kişiye 60 bin lira ceza

Bolu’da, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nün denetimlerinde yasa dışı avcılık yaptıkları belirlenen 23 kişiye 60 bin lira ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, doğada yaban hayvanlarının popülasyonunu devam ettirebilmesi ve nesillerinin tükenmesini önlemek amacıyla yıl boyunca denetimlerde bulundu.

Ekiplerin yaptıkları denetimlerde ilin farklı noktalarında avcılık yapan 400 kişi kontrol edildi. Denetimlerde yasak avcılık yaptıkları tespit edilen 23 kişiye 60 bin lira ceza kesildi. Denetimlerin yıl boyunca devam edeceği belirtildi.