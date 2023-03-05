Rus barış güçlerinin kontrolü altında olan arazilere yasa dışı askeri sevkiyat yapan Ermeniler, Azerbaycan askerlerine ateş açtı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan’dan Hankendi-Halfali-Turşsu istikametindeki yol kullanılarak, Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarına askeri teçhizat, mühimmat ve personel nakliyesi yapıldığı hakkında istihbarat alındığı belirtildi. Yasa dışı askeri nakliye yapan araçlar Azerbaycan ordusu tarafından kontrol amacıyla durdurulduğu sırada karşı taraftan Azerbaycan askerlerine ateş açıldığı kaydedildi. Çıkan çatışmada her iki tarafta da can kayıplarının yaşandığı belirtilen açıklamada, "Azerbaycan tarafı, Üçlü Bildiri’nin hükümlerinin koşulsuz ve tam olarak yerine getirilmesinin sağlanması gerektiğini Rus barış gücü komutanlığının dikkatine sunar. Karabağ bölgesi ile Ermenistan arasında kullanılabilecek tek yolun Hankendi-Laçın olduğunu bir daha bildiriyoruz. Rus barış gücü komutanlığına bir kez daha hatırlatıyoruz ki, askeri ve diğer amaçlı ulaşımın başka güzergahlarda yapılması kesinlikle kabul edilemez" ifadeleri kullanıldı.

Ermenistan’dan Azerbaycan’ın Karabağ bölgesine silah, mühimmat, mayın ve diğer askeri teçhizatın taşınmasına ilişkin kanıtların daha önce de tespit edildiği hatırlatılan açıklamada, son yaşanan provokasyonun tüm sorumluluğunun Ermenistan’ın askeri ve siyasi liderliğine ait olduğu kaydedildi.