Yasa dışı 679 internet sitesinin erişimi engellendi

Ankara İl Jandarma Komutanlığının sanal devriye faaliyetleri çerçevesinde yasa dışı bahis, fuhuş içerikli paylaşım yapıldığı ve dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edilen 679 internet sitesi erişime kapatıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Ankara İl Jandarma Komutanlığınca 1-31 Ekim 2022 tarihleri arasında icra edilen sanal devriye faaliyetleri çerçevesinde açık kaynak araştırma faaliyetleri çerçevesinde 4 bin 613 sosyal medya/URL adresinde yapılan inceleme ve araştırma neticesinde yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı tespit edilen 481 internet sitesi, müstehcen ve fuhuş içerikli paylaşım yapan 198 internet sitesi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na bildirilerek erişim engellemesi sağlanmıştır” denildi.