Yasa dışı 147 internet sitesine erişim engeli getirildi

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca 4-11 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen sanal devriye faaliyetlerince, yasa dışı paylaşım yapan 147 internet sitesine erişim engeli getirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4-11 Kasım tarihleri arasında icra edilen sanal devriye faaliyetlerinde bin 205 internet sitesi inceleme altına alındı. İnceleme sonucunda yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı tespit edilen 107 internet sitesi ile müstehcen ve fuhuş içerikli paylaşım yapan 40 internet sitesinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilerek erişime engellendiği belirtildi.