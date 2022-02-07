Yarışın sonu kaza ile bitti

Bursa’da 2 otomobilin yarışı kaza ile bitti. Kazada 3 kişi hafif yaralanırken, bir otomobil takla attı, diğeri ise kaçtı.

Kaza, Bursa’nın Mudanya ilçesinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.İ idaresindeki 16 JC plakalı otomobil ile H.Y. yönetimindeki 16 RS plakalı otomobil trafik ışıklarını geçince yarışmaya başladı. Bursa merkez istikametine doğru hızla ilerleyen M.İ. direksiyon hakimiyetini kaybedince benzin istasyonu girişindeki kaldırıma çarparak takla attı. Kazayla birlikte yarış sona ererken, diğer otomobil sürücüsü olay yerinden uzaklaştı.

Kısa süreliğine trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasıyla tekrar açıldı. Kazada hafif yaralanan 3 kişiye ise ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.