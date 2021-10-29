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Yarış motosikleti kullanan genci kaskı ölümden kurtardı

Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi’nde meydana gelen motosiklet kazasında sürücüyü kaskı ölümden kurtardı.

Asayiş 29.10.2021, 11:50
Yarış motosikleti kullanan genci kaskı ölümden kurtardı

Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi’nde meydana gelen motosiklet kazasında sürücüyü kaskı ölümden kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Taşucu Mahallesi’nden Silifke istikametine giden Muhammet Salih K. yönetimindeki 06 EA 4105 plakalı yarış motosikleti, yağış nedeniyle yolda savruldu. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Muhammet Salih K. önünde seyir halinde bulunan araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yolda sürüklenirken sürücüsü Muhammet Salih K. ise yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil ekibine haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve trafik ekipleri geldi. Polis ekipleri trafiğin kontrollü akışını sağlarken, 112 Sağlık ekipleri ise yaralıya ilk müdahaleyi yaparak Silifke Devlet Hastanesine sevk etti.

Kaza nedeniyle 2 şeritli yolda trafik akışı kısa süreliğine tek şeritten sağlandı. Motosiklet sürücüsü Muhammet Salih K.’nin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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