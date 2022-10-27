Son Dakika
Eskişehir Fatih Fen Lisesi ‘Uluslararası Bilim Projesi’ yarışmasında ‘Fizik’ projesiyle finale kaldılar
Yarım ton kaçak tütün ele geçirildi
Tekirdağ’ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde bazı adreslerde yapılan aramalarda yarım ton kaçak tütün ele geçirildi.
Asayiş 27.10.2022, 10:42
Tekirdağ’ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde bazı adreslerde yapılan aramalarda yarım ton kaçak tütün ele geçirildi.
2 kişiye adli işlem yapıldı
Edinilen bilgilere göre; Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesi çalışmaları çerçevesinde operasyon gerçekleştirildi. Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde 3 ayrı adreste yapılan aramada, 250 bin dolu makaron, 500 kilogram tütün, bir kompresör ve bir tütün kırma makinesi ele geçirdi. Konuyla ilgili 2 kişiye adli işlem gerçekleştirildi.