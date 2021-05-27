Yarım milyonu aşkın uyuşturucu hap ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli görülerek aranan bir tırın yakıt deposunda toplam 526 bin adet ecstasy cinsi uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yapılan analiz sonucunda riskli görülerek ihbar kayıtlarına alınan bir tır, Bulgaristan’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısına geldiği sırada bilgi sistemleri uyarı verdi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince şüpheli tırın gümrük işlemleri durdurularak araç, x-ray taramasına sevk edildi. Burada yakıt depolarından birinde şüpheli yoğunluğa rastlanan tır, arama hangarına alındı.

Arama hangarında şüpheli yoğunluk tespit edilen depo, narkotik dedektör köpeği ile de kontrol edildi. Dedektör köpeğinin tepki verdiği bölüm kesilerek açıldı. Yapılan incelemede depo içerisinde iki ayrı gizli bölme bulunduğu ve bu bölümlerin macunla kapatıldığı anlaşıldı.

Tespit edilen gizli bölmeler içerisinde 54 adet şeffaf paket bulundu. Söz konusu paketlerin içerisindeki haplardan alınan numunelerin uyuşturucu test cihazı ile yapılan analizi sonucu “ecstasy” cinsi uyuşturucu hap oldukları belirlendi.

Gümrük muhafaza ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu ele geçirilen toplam 526 bin adet uyuşturucu hap ile uyuşturucunun naklinde kullanılan araca el konuldu.

Operasyonların ardı arkası kesilmiyor

Uyuşturucu operasyonun ardından, bir başka operasyon daha gerçekleştirildi. Bulgaristan Türkiye’ye giriş yapan yolcu otobüsünde faturasız belgesiz cilt bakım ürünleri, lazer epilasyon cihazı ve birçok ürün ele geçirildi.