Yarım kilo esrarı iç çamaşırına gizlemiş
İSTANBUL'DAN AYDIN'A İÇ ÇAMAŞIRININ İÇERİSİNDE UYUŞTURUCU SEVKİYATI YAPMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİ POLİS EKİPLERİNE TAKILDI.
İstanbul’dan Aydın’a uyuşturucu sevkiyatı yapmaya çalışan şüphelinin üst aramasında iç çamaşırından yarım kilo esrar çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Ekipleri, İstanbul’dan Aydın’a bir otomobille uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, otoban girişinde içerisinde A.Y.A., C.K. ve E.K.’nın bulunduğu 48 AAE 788 plakalı otomobili durdurdu. Arabada ve şahısların üzerinde yapılan aramada, C.K.’nın iç çamaşırına gizlenmiş halde yarım kilo esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.Y.A. ve E.K. çıkartıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakılırken, C.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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