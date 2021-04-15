Yarım işlerini tamamlamak için kaldı, canından oldu

Antalya’da bir iş yerinde mobilya döşemecisi olarak çalışan kişi gece çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Çalışanın, dün akşam işyerinde kalan işlerini tamamlamak üzere kaldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, yangın, dün gece yarısı Muratpaşa ilçesi Tarım Mahallesi Perge Bulvarı üzerindeki bir ofis mobilyaları üzerine üretim ve satış yapan 5 katlı iş yerinde meydana geldi. Döşemeci olarak çalışan 42 yaşındaki Bülent Yaman, dün akşam iş yerinin kapanma saatinden sonra işlerinin bitmediğini söyleyerek çalışmasına devam etti. Yaman, eksi ikinci katta çalışmasına devam ederken iddiaya göre elektrik panosunda meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı. Alarmın çalması üzerine iş yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede iş yerine gelen ekipler eksi ikinci kata inerek pano ve çevresindeki yangına müdahale etti. Yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşayan ekipler uzun süre iş yerine su bastı ve duman tahliyesi yaptı. Tahliye edilen dumanın ardından ekipler eksi ikinci katta Bülent Yaman’ın cansız bedenine ulaştı. Sabahın ilk ışıklarına kadar süren çalışmalar sonucu yangın tamamen söndürüldü. Eksi ikinci kattaki Bülent Yaman’ın cesedi incelenmek üzere giriş kata çıkarıldı. Olay yeri, savcılık ve bilirkişinin çalışmasının ardından Yaman’ın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bilir kişi ve savcı uzun süre delil torbasına alınan elektrik panosu üzerinde inceleme yaptı. Ekiplerin çalışmalarını iş yeri çalışanları üzüntülü gözlerle izledi.