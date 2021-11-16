Yarı çıplak boş araziye atmışlar... Gaziantep’te boğazı kesilmiş ve birçok yerinden bıçaklanmış kadın cesedi bulundu

Gaziantep’te boş bir arazide, boğazı kesilmiş ve vücudunun pek çok yeri bıçaklanarak paramparça edilmiş halde bir kadın cesedi bulundu. Yaklaşık 40’lı yaşlarda olduğu tahmin edilen kadın cesedinin kimliği tespit edilemezken, cinayet zanlısı ya da zanlılarını bulmak için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Olay, öğle saatlerine doğru Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, boş bir arazide yerde yarı çıplak şekilde yatan bir kadın gören vatandaşlar, durumu, 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekibi sevk edildi.

Boğazı kesilmiş, vücudu defalarca bıçaklanmış

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede yerde yatan kadının boğazının kesildiğini ve vücudunun pek çok yerinden defalarca bıçaklanarak hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından polis ekipleri tarafından olay yeri incelemesi yapılarak geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlatıldı. Canice öldürdüğü tespit edilen talihsiz kadının kimliği ise tespit edilemedi.

Katil zanlısı yada zanlılarını bulmak için çalışma başlatıldı

Öldürülen kadının kimliği tespit edilmeye çalışılırken, cinayet zanlısı ya da zanlılarını bulmak için polis ekiplerince geniş çaplı soruşturma ve araştırma başlatıldı. Boş arazideki cansız beden ise Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesi ve olay yeri çalışmalarının tamamlanmasının ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

(SVY-SD-