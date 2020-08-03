Yargıtay’dan emsal karar: Çalışanının yazışmalarını takip eden patron haksız bulundu

Pandemi döneminde evden çalışmanın artmasıyla birlikte çalışanların bilgisayarlarına yerleştirilen takip programlarıyla izlenmesi uygulaması da yaygınlaştı.

Yargıtay, bu uygulamanın yaygınlaşmasıyla birlikte olabilecek sorunlar açısından emsal teşkil edecek bir karara vardı.

İHA’nın haberine göre Yargıtay, bilgisayarına kurduğu programla personelinin bütün yazışmalarını takip eden patronu hatalı buldu. Yargıtay, işçinin haberi olmadan izlenmesi yoluyla elde edilen bilgilerin haklı fesih sebebi sayılmayacağına hükmetti.

Çalışanının bilgisiyarını takibe aldı

Özel bir şirkette çalışan mühendis, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı bir sebep olmadan feshedildiğini belirterek, İş Mahkemesi'ne başvurmasıyla başlayan süreçte yerel mahkemeye başvurdu.

Patron savunmasında mühendisin kendilerini yanıltıcı bilgiler vermesi üzerine güvenlik amacıyla bilgisayarının takibe alındığını, mühendisin şirketi kötüleyici yazışmalarına denk gelindiğini öne sürdü.

Karşılıklı ifadelerin alınmasının ardından yerel mahkemenin davayı reddetmesi üzerine mühendis bu sefer temyiz amaçlı Yargıtay’a başvurdu.

Yargıtay: Çalışan takip edildiği konusunda bilgilendirilmedi

Dosyayı inceleyen Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, işverenin işçinin bilgisayarına yerleştirilen takip sisteminden haberdar olduğuna ve izlemenin yapılacağı konusunda bilgilendirildiğine dair somut bir delil sunamadığına dikkat çekti.

Bu şekilde elde edilen fesih sebebi olarak ileri sürülemeyeceği kaydedilerek, şöyle denildi:

İşverenin yönetim hakkının bir sonucu olarak işçiyi elektronik ortamda izlemesi ve takip etmesi her zaman mümkündür. Ancak bunun için işçinin bu izleme hakkında bilgilendirilmiş olması şarttır. İşçinin izlendiğine dair bilgilendirilmemesi veya gizlice izlenmesi, bu izleme neticesinde elde edilen veriler, iş sözleşmesinin işçi tarafından ihlal edildiğini açıkça ortaya koysa dahi, hukuka aykırı olarak kabul edilmelidir.

Bu değerlendirmeleri yapan Yargıtay, feshin haklı bir nedene dayanmadığı hükmüne vararak, yerel mahkemenin davanın reddi kararının bozulmasına karar verdi