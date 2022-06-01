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"Yargıtay, yerel mahkemenin Kadir Şeker’e verdiği kararı bozdu ve tahrik hükümlerinin Kadir Şeker lehine azami derecede uygulanmasına hükmetti."
"Yargıtay, yerel mahkemenin Kadir Şeker’e verdiği kararı bozdu ve tahrik hükümlerinin Kadir Şeker lehine azami derecede uygulanmasına hükmetti."
Asayiş 01.06.2022, 10:22
"Yargıtay, yerel mahkemenin Kadir Şeker’e verdiği kararı bozdu ve tahrik hükümlerinin Kadir Şeker lehine azami derecede uygulanmasına hükmetti."