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Yargıtay kararı verdi! Kadir Şeker'e tahliye yolu göründü!

"Yargıtay, yerel mahkemenin Kadir Şeker’e verdiği kararı bozdu ve tahrik hükümlerinin Kadir Şeker lehine azami derecede uygulanmasına hükmetti."

Asayiş 01.06.2022, 10:22 01.06.2022, 10:38
Yargıtay kararı verdi! Kadir Şeker'e tahliye yolu göründü!

"Yargıtay, yerel mahkemenin Kadir Şeker’e verdiği kararı bozdu ve tahrik hükümlerinin Kadir Şeker lehine azami derecede uygulanmasına hükmetti."

Kadir Şeker, Özgür Duran’dan şiddet gördüğünü düşündüğü Ayşe Dırla'yı kurtarmak isterken Duran’ın ölümüne neden olmuştu.

#kadir şeker #Yargıtay
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