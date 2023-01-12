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Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş’ü ziyaret etti
Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca, geçtiğimiz aylarda göreve başlayan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Asayiş 12.01.2023, 18:02
Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca, geçtiğimiz aylarda göreve başlayan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca, 10. yılında Türk Borçlar Kanunu Çalıştayı programına katılmak üzere İstanbul’a geldi. Akarca, program sonunda Bakırköy Adalet Sarayı’na giderek, geçtiğimiz aylarda göreve gelen Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş’ü ziyaret etti. Akarca’ya Komisyon Başkanı Atila Öztürk, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çiğdem, Başsavcıvekilleri ve savcılar eşlik etti.