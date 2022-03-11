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Yardımcı olmak için satın aldığı cep telefonu çalıntı çıktı, 12 bin lirasından oldu

Kastamonu’da esnaflık yapan vatandaşın, iş yerine gelen bir şahsa yardımcı olmak için 12 bin TL’ye satın aldığı cep telefonu çalıntı çıktı. IMEI adresi kapanınca telefonun çalındığı olduğunu anlayan vatandaş, 12 bin TL zarara uğradı.

Asayiş 11.03.2022, 10:06
Yardımcı olmak için satın aldığı cep telefonu çalıntı çıktı, 12 bin lirasından oldu

Kastamonu’da esnaflık yapan vatandaşın, iş yerine gelen bir şahsa yardımcı olmak için 12 bin TL’ye satın aldığı cep telefonu çalıntı çıktı. IMEI adresi kapanınca telefonun çalındığı olduğunu anlayan vatandaş, 12 bin TL zarara uğradı.

Kastamonu’da esnaflık yapan Cengizhan Elçi, birkaç gün önce işyerini kapatmak üzereyken dükkanına bir müşteri girdi. Dükkana gelen gelen S.K., zor durumda olduğunu ve Ankara’ya gitmek istediği için cep telefonunu satmak istediğini söyledi. Şahsa yardımcı olmak isteyen Elçi, telefonun IMEI adresini kontrol ederek piyasa değeri 16 bin TL olan cep telefonunu 12 bin liraya satın aldı. Cengizhan Elçi, aynı zamanda faturası olmayan telefonu satın aldığını kanıtlayabilmek için müşterisine bir kağıda imzada attırdı. Ertesi gün işyerine gelen Cengizhan Elçi, kullanmak istediği telefonun IMEI adresi kapandı. Bir süre araştırma yaptıktan sonra telefonun çalıntı olduğunu öğrenen Cengizhan Elçi, işyerinin güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Şahsın yakalanması için çalışma başlatılırken telefonu satın alan Elçi, "Faturasız hiçbir ürünü satın almayın" çağrısında bulundu.

Çalıntı telefonu sattığı anlar kamerada

Elçi’nin telefonu satın aldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. İş yerinin kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, telefonu satmak isteyen şahsın iş yerine geldiği ve bir süre Elçi ile sohbet ettiği görülüyor. Daha sonra telefonu kontrol eden Elçi, telefonu satın alarak 12 bin TL para ödüyor.

“Yardım etmek isterken 12 bin lira paramı kaybettim, zor durumdayım”

Satın aldığı telefonun çalıntı çıkması üzerine 12 bin lira zarara uğradığını söyleyen Cengizhan Elçi, “Yakın bir zamanda akşam saatlerinde dükkanı kapatmak üzere iken bir şahıs dükkanıma gelerek piyasada 16 bin lira olan kapalı kutu, sadece üstü açılmıştı. Bu telefonu satmak istediğini söyledi. Bizde yardımcı olalım dedik ve bir iki arkadaşa telefonun fiyatını sorduk. Satmak istediği fiyatın 12 bin lira olduğunu söyledi. Ben, IMEI’sini de kontrol ettim, herhangi bir şeyi yoktu. Kutusuyla birlikte telefonun faturasını sordum, faturasının daha kesilmediğini ve yarın geleceğini söyledi. Bana acilen para lazım, Ankara’ya gitmek gerekiyor dedi. Yani konuşmalarıyla bize biraz güven verdi. Ayriyeten satın aldığıma dair kendisine bir kağıt imzalattım. Daha sonra ertesi gün beni aradılar ve telefonun çalıntı olduğunu söylediler. Kastamonu’da burada bir bayiden çalıntı olduğunu ve IMEI adresinin kapanacağını söylediler. Bende bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundum. Sonra dükkanıma polisler geldi. Telefonu teslim edip, bize telefonu satan şahıs hakkında şikayetçi olduk. Arkadaşın daha öncesinde de buna benzer hırsızlık suçları olduğunu öğrendim. Şu anda çok mağdur durumdayım. Paramız gitti, 12 bin lira kaybettim. Şahısta halen yakalanmadı” dedi.

“Kesinlikle faturasız malzeme almayın”

Şahıs hakkında şikayetçi olduğunu belirten Elçi, “Şahsın telefonunu birisinden buldum ve telefonla aradım. Telefonla görüştüğüm şahıs akşam vakti karakola giderek teslim olacağını söyledi. Polisleri bu telefon konuşmamı söyledim, onlarda şahsı yakalamak üzere olduklarını belirttiler. Ama son durum hakkında hiçbir bilgim yok. Ama mağduruz, bizim işimizin uzun süreceğini tahmin ediyorum. Nasıl çözülecek, nasıl olacak şu anda hiç bilmiyorum” diye konuştu.

"Karakola giderek teslim olacağını belirtti"

Telefonu satan şahsa ulaştığını ama parasını alamadığını söyleyen Elçi, “Olayın ardından şahısla telefonla yaptığım görüşmede Ankara’da olduğunu ve karakola giderek teslim olacağını belirtti. Ondan sonra telefonu kapattı. Bir daha karakola giderek ifade verdim ve şahsın Ankara’da olduğunu söyledim. Polis ekipleri bizleri arayacaklarını söylediler ama henüz arayan olmadı. Bir daha da şahsa ulaşamadık” şeklinde konuştu.

"IMEI adresi kapandığında telefonun çalındığı olduğunu anladım"

Telefonun piyasa fiyatının 16 bin lira olduğunu ve kurumsal bir şirketten telefonu akşam vakti çalarak kendisine sattığını anlatan Elçi, “Şirkettekiler ilk etapta durumu fark edemedikleri için telefonun çalındığını sabah fark ediyorlar. Bende telefonu akşam satın almıştım, o yüzden IMEI adresini sorgulattığımda bir şey çıkmadı. Fakat sabah IMEI adresi kapandığında telefonun çalındığı olduğunu anladım” şeklinde konuştu.

“Kesinlikle faturasız malzeme almayın” diyerek vatandaşlara seslenen Elçi, şöyle devam etti:

“Ben mağdur oldum, arkadaşlarıma dikkat etmelerini tavsiye ederim. Çok fazla insan var, dolandırıcılık yapıyor. Kesinlikle faturasız malzeme almayın, biz böyle bir sıkıntı yaşadık. Satın alacağınız malzemeyi muhakkak nereden satın aldığını sorun, hatta iletişime geçebiliyorsanız satın aldığı kişiyle iletişime geçin.”

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