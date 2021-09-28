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Yardım talebinde bulunan yelkenli tekne marinaya yanaştırıldı
Çanakkale Boğazı açıklarında yakıt azlığı nedeniyle yardım talebinde bulunan yelkenli tekne emniyetle Çanakkale Marina’ya yanaştırıldı.
Asayiş 28.09.2021, 18:27
Çanakkale Boğazı açıklarında yakıt azlığı nedeniyle yardım talebinde bulunan yelkenli tekne emniyetle Çanakkale Marina’ya yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı açıklarında yakıt azlığı nedeniyle yardım talebinde bulunan ve içerisinde 2 kişi olan 11 metre boyundaki ‘Hanse 388’ isimli yelkenli tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait ‘KIYEM-1’ botuyla yedeklenerek Çanakkale Marina’ya emniyetle yanaştırıldı.