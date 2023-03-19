Yardım malzemelerinin bulunduğu depoda yangın çıktı

Adıyaman’ın Gölbaşı Organize Sanayi Bölgesinde, yardım malzemelerinin depolandığı fabrikada yangın çıktı.

Olay, Gölbaşı ilçesinin Balkar beldesinde bulunan organize sanayi bölgesindeki fabrikada çıktı. Önceden yem fabrikası olan ancak deprem sonrası gelen yardım malzemelerinin depolandığı fabrikada sabah saatlerinde yangın çıktı.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden görevliler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın uzun süren çalışma sonrasında güçlükle kontrol altına alındı.

Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi tarafından depo olarak kullanılan fabrikada çok sayıda battaniye, yatak, yorgan ve çeşitli malzemeler yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında söndürülen yangın ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.