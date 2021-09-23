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Yardım isteme bahanesiyle motosikleti gasp etti

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir motosiklet sürücüsünden kendisini götürmesi için yardım isteyen genç, bıçak çekerek motosikleti alıp kaçtı.

Asayiş 23.09.2021, 17:13
Yardım isteme bahanesiyle motosikleti gasp etti

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir motosiklet sürücüsünden kendisini götürmesi için yardım isteyen genç, bıçak çekerek motosikleti alıp kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle Turgutlu’dan Salihli istikametine giden A.İ.A. (37), yol kenarında el kaldıran E.D.’nin (18) yanında durdu. Kendisinden gideceği Ahmetli’ye kadar götürmesi için yardım isteyen E.D.’yi motosikletin arkasına bindiren A.İ.A, Salihli yönüne hareket etti. Ahmetli’ye geldiklerinde motosikletten inmeyen E.D., Salihli’nin Gaffar Okkan Mahallesi’ne geldiklerinde A.İ.A.’ya bıçak çekerek motosikleti alıp kaçtı. Motosikleti gasp edilen A.İ.A, durumu polise bildirdi. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli E.D.’yi gasp ettiği motosikletle birlikte yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.D., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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