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Yardım çığlığı ölümden son anda kurtardı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bahçesinde çalıştığı esnada çapa motoruna kendini kaptıran vatandaş, attığı yardım çığlıklarını duyan arkadaşı tarafından son anda kurtarıldı.

Asayiş 11.05.2021, 11:05
Yardım çığlığı ölümden son anda kurtardı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bahçesinde çalıştığı esnada çapa motoruna kendini kaptıran vatandaş, attığı yardım çığlıklarını duyan arkadaşı tarafından son anda kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Akyazı ilçesi Taşburun Mahallesi’nde bahçesinde çalışma yapan 51 yaşındaki Servet Y., henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı ayaklarını çapa motoruna kaptırdı. Ayaklarından sonra kollarını da motora kaptıran 51 yaşındaki vatandaşın yardım çığlıklarını duyan arkadaşı makineyi durdurmayı başardı. Ağır yaralanan vatandaş, ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahale sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Bacakları, kolları ve kaburgalarında kırıklar olduğu öğrenilen Servet Y., tedavi altına alındı.
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