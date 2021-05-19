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Yarasalar davlumbaza girdi, itfaiye çıkardı

Mersin’in Silifke ilçesinde bir evin mutfağında bulunan davlumbaza giren 4 yarasa, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Asayiş 19.05.2021, 13:47
Yarasalar davlumbaza girdi, itfaiye çıkardı

Mersin’in Silifke ilçesinde bir evin mutfağında bulunan davlumbaza giren 4 yarasa, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Silifke ilçesinde yaşayan bir aile, evlerinin mutfağında bulunan davlumbazın içinden sesler geldiğini fark etti. Bunun üzerine davlumbazın içini açan aile, 4 yarasanın saklandığını gördü. Ne yapacaklarını şaşıran vatandaşlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından yardım istedi. İhbar üzerine eve giderek çalışma yapan ekipler, yarasaları bulunduğu yerden tek tek çıkartarak torbaya koydu. 4 yarasayı da sağlıklı bir şekilde bulundukları yerden alan ekipler, daha sonra onları doğal ortamlarına bıraktı.
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