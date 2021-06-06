Yaramaz yavru kedi, itfaiye ekiplerini uğraştırdı

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Cumhuriyet Mahallesi’nde bir otomobilin motor kısmına giren yaramaz yavru kedi itfaiye ekiplerini uzun süre uğraştırdı. Tam yakalanacakken başka araca geçen yavru kedi, diğer bir araca geçeceği esnada yakalanarak bakıma alındı.

Olay Düzce’nin Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 1929. Sokak üzerinde bir otomobilin motor kısmından yavru kedi sesi alan vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Yavru kedinin çıkması için vatandaşlar süt ve mama koymasına rağmen kedi çıkmayınca, itfaiye ekipleri aparatlarla kediyi dışarı çıkartmaya çalıştı. Yaramaz kedi, tam yakalanacağı esnada kaçmaya devam ederken, itfaiye personeli yavru kedi ile konuşmaya çalışarak, “Ne oldu, seni kızdırdılar mı? Ne oldu seni kim bu kadar sinirlendirdi? Dertlenmişsin sen” diyerek yaramaz yavru kediyi dışarıya çıkartmaya çalıştı. Yavru kedi kurtarılmaya çalışırken, bir anda bulunduğu yerden başka bir araca geçti. Oradan da başka bir araca geçince, yavru kedi itfaiye ekiplerince yakalandı. Annesinin hayatını kaybettiğini söyleyen mahalleli yavru kedinin bakıma alınmasını istedi. Yavru kedi daha sonra itfaiye ekiplerince kutuya alınarak itfaiye müdürlüğüne götürüldü. Yavru kediyi sahiplenmek isteyenler ise Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne başvurarak kediyi alabilecek.