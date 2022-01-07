Yaramaz tosun yine durmadı

Kocaeli’de yılbaşı gecesi çıktığı iki katlı kulübenin balkonunda mahsur kalan 2 buçuk yaşındaki "Kömür" isimli tosun, sahibinin merdiven başına koyduğu tahtaları boynuzuyla kaldırarak tekrardan balkona çıktı. Yine mahsur kalan tosunun yardımına ise itfaiye ekipleri koştu.

Olay, Kartepe ilçesi Derbent Mahallesi Atıf Erçıkan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Engin’e ait Kömür isimli tosun, yılbaşı gecesinde ahır girişinde bulunan iki katlı kulübenin balkonuna çıkıp mahsur kalmış, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle aşağıya indirilmişti. İsmail Engin, tosunun tekrar balkona çıkma ihtimalini göz önünde bulundurarak, merdiveninin girişini tahtalarla kapladı. Yaramaz tosun, merdiven girişine konulan tahtaları boynuzlayarak yolunu açtı, sonrasında yine aynı yerin balkonuna çıktı. Mahsur kalan tosun için itfaiye ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri balkonda kalan Kömür’ü vinç ile aşağıya indirerek, mahsur kaldığı yerden kurtardı. Sahibi Kömür’ün tekrardan balkona çıkmaması için merdivenin ilk basamaklarını kırdı.