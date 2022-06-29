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Yaramaz kedi sıkıştığı yerden zeytinyağı ile kurtarıldı

Sivas’ta vagona sıkışan kediyi itfaiye ekipleri, zeytinyağı yardımı ile kurtardı.

Asayiş 29.06.2022, 17:41
Yaramaz kedi sıkıştığı yerden zeytinyağı ile kurtarıldı

Sivas’ta vagona sıkışan kediyi itfaiye ekipleri, zeytinyağı yardımı ile kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay, öğlen saatlerinde TÜRESAŞ vagon üretim atölyesi bahçesinde yaşandı. Bir kedi yapım aşamasındaki vagonun metal bölümüne sıkıştı. Çalışanların durumu fark etmesi üzerine olay yerine Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda yavru kediyi zeytinyağı yardımıyla sıkıştığı yerden kurtardı. İtfaiye ekipleri kurtardıkları kediyi sokağa bıraktı.

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