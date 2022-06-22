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Yaralı yavru kızıl geyiği jandarma kurtardı
Eskişehir’in Mihalgazi ilçesinde devriye faaliyeti yürüten jandarma ekipleri, buldukları yaralı yavru kızıl geyiği tedavi edilmesi için koruma altına aldı.
Asayiş 22.06.2022, 13:58
Eskişehir’in Mihalgazi ilçesinde devriye faaliyeti yürüten jandarma ekipleri, buldukları yaralı yavru kızıl geyiği tedavi edilmesi için koruma altına aldı.
İlçede orman yangınlarının önlenmesi amacıyla yürütülen devriye faaliyeti esnasında Mihalgazi Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürümekte güçlük çeken yavru kızıl geyik gördü. Müdahalede bulunarak yavru geyiği koruma altına ekipler, vücudunun çeşitli yerlerindeki diş izlerinden geyiğin bölgedeki yabani hayvanların saldırısına uğradığını değerlendirdi. Eskişehir Doğa Koruma ve Millî Parklar Şube Müdürlüğü’yle irtibata geçen jandarma, kızıl geyiği yetkililere teslim etti.