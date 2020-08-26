Yaralı taşıyan ambulans kaza yaptı
YARALI TAŞIYAN AMBULANS OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI.
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde hastaneye yaralı taşıyan ambulans ile otomobil kavşakta çarpıştı.
Edilen bilgilere göre kaza, hastane kavşağında saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Bülent Ecevit Caddesi’nden gelen 07 GE 514 plakalı ambulans, Ulusal Egemenlik Bulvarı D-400 yolu istikametinden gelen 34 RZ 2083 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ve 155 ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kazaya karışan ambulans içerisinde bulunan yaralı, olay yerine gelen ambulansa aktarıldı. Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazada yaralanan olmazken, kazaya karışan otomobil çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.
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