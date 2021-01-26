Yaralı şahine önce vatandaş, sonra belediye sahip çıktı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde arazide yaralı olarak bulunan şahin bir sürücü tarafından alınarak belediyeye teslim edildi. Yaralı şahin tedavisinin ardından tekrar tabiata salınacak.

Kurşunlu yolunda servis sürücüsü yol kenarında bir kuşun uçamadığını fark etti. Duran sürücü hemen kuşun yanına gitti. Uçamayan kuşun şahin olduğunu ve yaralı olduğunu gördü. Sürücü serviste işçiler olduğu için yoldan geçen bir aracı durdurarak yardım istedi. Diğer sürücü olaya kayıtsız kalmayarak yaralı şahini alıp İnegöl Belediyesini götürdü. Yaralı şahin ekipler tarafından alınıp tedavisi yapılmak üzer barınağa götürüldü. Burada yapılacak tedavinin ardından tekrar doğaya salınacak.