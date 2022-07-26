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Yaralı olarak bulunan baykuş ve leylek tedavi altına alındı

Kırklareli’nde jandarma ekiplerince yaralı olarak bulunan baykuş ve leylek tedavilerinin tamamlanmasının ardından doğal ortama bırakıldı.

Asayiş 26.07.2022, 10:23
Yaralı olarak bulunan baykuş ve leylek tedavi altına alındı

Kırklareli’nde jandarma ekiplerince yaralı olarak bulunan baykuş ve leylek tedavilerinin tamamlanmasının ardından doğal ortama bırakıldı.

Kırklareli’nde jandarma ekiplerince yangınlara karşı ormanlık alanlarda yürüttüğü önleyici kolluk devriyesi esnasında Kavaklı Beldesi koruluğunda yaralı halde paçalı baykuş ile leylek buldu. Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma (HAYDİ) Timi tarafından koruma altına alınan paçalı baykuş ile leylek tedavileri için Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Tedavileri tamamlanan paçalı baykuş ile leylek doğal ortamlarına bırakıldı.

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