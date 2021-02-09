Yaralı köpeği yaşatmak için seferber oldular

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde otomobilin çarptığı köpek jandarma ekiplerinin çabasıyla yaşama tutundu. Köpeğin başından bir an olsun ayrılmayan ekiplerin gösterdiği özveri çevredeki vatandaşlar tarafından takdirle karşılanırken, yaralı köpeğin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Düziçi ilçesi Akdere Farsak köyü yolu üzerinde iddiaya göre bir köpeğe otomobil çarptı. Köpeğin inleme sesini duyan çevredeki vatandaşlar olayı İlçe Jandarma Komutanlığı’na bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yerde yaralı olarak yatan köpeği yaşatmak için uzun süre çaba harcadı. Ekiplerin duyarlı davranışı çevrede bulunan vatandaşlar tarafından takdirle karşılanırken, İlçe Tarım Müdürlüğü ile irtibata geçti. Köpeğin sağlık durumunun bildirilmesi üzerine olay yerine veteriner hekim yönlendirildi.

Olay yerine gelen veteriner hekim köpeğe yaptığı ilk müdahalede durumunun ağır olduğunu vücudunun çeşitli yerlerinde kırık ve ezik olduğunu belirledi. Jandarma ekipleri ve veteriner hekimin çabaları ile İhlas Haber Ajansı Muhabiri Merden İslah’ın kamyonetine koyulan köpek, İlçe Jandarma Komutanlığı’na getirildi. Jandarma ekiplerinin de bir an olsun başından ayrılmadığı köpeğe veteriner hekim tarafından gerekli tedavi yapıldı.