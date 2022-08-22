banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
Meteoroloji il il uyardı! 'Yurtta hava durumu'
Meteoroloji il il uyardı! 'Yurtta hava durumu'
Kırgız Türklerinin Türkiye’ye gelişlerinin 40’ıncı yılı
Kırgız Türklerinin Türkiye’ye gelişlerinin 40’ıncı yılı
Terör örgütü MLKP üyesi 4 kişi tutuklandı
Terör örgütü MLKP üyesi 4 kişi tutuklandı

Yaralı halde bulunan karaca tedavi altına alındı

Manisa’nın Kula ilçesinde İzmir-Ankara D300 karayolunda yaralı halde bulunan karaca, tedavi altına alındı.

Asayiş 22.08.2022, 12:04
Yaralı halde bulunan karaca tedavi altına alındı

Manisa’nın Kula ilçesinde İzmir-Ankara D300 karayolunda yaralı halde bulunan karaca, tedavi altına alındı.

İzmir-Ankara D300 karayolu Gökçeören Mahalle kavşağı yakınlarında yaralı halde karaca bulan vatandaşlar, kendi imkanları ile yaralı karacayı Kula Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne getirdi. Belediyenin veteriner hekimi tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı karaca, Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Salihli Şefliği ekiplerince teslim alınarak İzmir Mavişehir Veteriner Kliniği’ne teslim etti. Yaralı karaca, buradaki tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacak.

Yorumlar (0)
30°
parçalı az bulutlu